Hacer un pequeño bar en el apartamento

Para darle un toque de sabor y autenticidad a tu bar solo tienes que ponerte creativo, ya sabes, no sería lo mismo si no colocaras elementos llenos de estilo. Así que si eres amante de los vasos, botellas, abrelatas, destapa corchos y porta vasos… Esta es tu oportunidad para mostrarlo todo. No debes olvidar la coctelera, el vaso medidor, tabla de cortar, los cuchillos y la hielera, somos insistentes porque sin estos juguetes la experiencia no será la misma. Recuerda que lo que hace especial a un área de la casa son los elementos que lo componen, por lo que es ideal tener luces de colores y botellas de diversos tamaños. Vamos, integra cuadros de estrellas de rock, discos de vinilo y ¡Fotografías autografiadas en las paredes!