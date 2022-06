Antes y Después de una Cocina espectacular

Para saber si contratamos al arquitecto o diseñador ideal para nuestra renovación, debemos ver en realidad su sensibilidad para entender la belleza de los detalles originales de el espacio. Este equipo lo entendió muy bien, no solo porque renovaron el mueble si no por los detalles donde se expone la cerámica original del espacio en contraste con la superficie amarilla.

Esta cocina está llena de buenas ideas aprovechando aquello que existe y bajando impresionantemente los costos, porque es que a veces una buena idea puede ser capaz de ayudarte a renovar tu casa hasta con cero centavos, si no me crees has clic aquí