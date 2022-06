Humilde, hermosa y ¡llena de sorpresas!

Esta foto me cautivo por completo, me recuerda que a bella arquitectura es capaz de surgir solo con buenas ideas, y no necesariamente con gigantescos montos invertidos o lujosos muebles de miles de dolares, si no con la destreza de un buen arquitecto y diseñador de interiores.

Lo que más me enamora es lo expresivos que pueden llegar a ser sus muros, ya que cuentan con la crudeza y belleza e los materiales, y los tonos mas elegantes de los que un hogar pueda gozar.