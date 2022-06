Así debes decorar el cuarto de tus niños

Los niños se la pasan correteando y jugando por todos lados de la casa porque todo lo ven como un sitio de juegos, es injusto querer controlarlo todo, como padres debemos abrir nuestra mente y ser más originales para que puedan disfrutar del hogar sin ninguna complicación o problema de seguridad. Existen habitaciones que no son las más idóneas para los pequeños de la casa, a veces es un tema de elección de colores para las paredes y los muebles, así como sus juguetes y sábanas, por lo que debes estar muy atento al elegirlos. No olvides que ellos necesitan lo divertido, las tonalidades fuertes y vibrantes, así como los cálidos y acogedores. Para que tus chamos tengan la habitación ideal, considera estos aspectos: Ten bajo control el área de almacenamiento, piensa en su espacio de trabajo, ubica estratégicamente su cuarto así como crear un espacio para el área de esparcimiento. Aunque no lo creas con aplicar nuestros consejos en pocos días serás un Súper papá y una Súper mamá, tendrás todo controlado y ellos amarán las nuevas ideas: