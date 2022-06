Ideas y planos para una casa moderna

Cuando hablamos de una construcción en pendiente no estamos diciendo que tenemos algo pendiente con ella o le debemos algo, por el contrario, ella nos dona la posibilidad de generar nuevos espacios basados en las condiciones de terreno, con una diferencia de nivel de casi dos pisos. En esta ocasión la propia configuración del espacio define muy bien tres áreas, una pública, otra privada y la tercera de servicio. Pero ante nosotros lo que realmente notamos es una preciosa y moderna casa donde se combinan los tonos claros con el metal, la madera y el concreto, unos compañeros inigualables.

