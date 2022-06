Una casa desnuda para enamorarse

Con esta hermosa imagen nos despedimos no me canso de verla y emocionarme, es una imagen sencilla pero alucinante. Esta hermosa piscina que nos refrescará y le alegrará el día a cualquiera no es sólo una zona de entretenimiento sino cumple una función de acondicionamiento pasivo al enfriar el aire antes de recorrer el interior de la casa. Los grandes ventanales permiten una apertura completa del espacio así como la ventilación cruzada siempre y cuando lo queramos. Una gran cortina blanca permite controlar la luz en el interior de la casa y el pasillo lateral con su angosto jardín y puertas correderas permite el enfriamiento de la casa y la ventilación cruzada. ¿Qué cosa no he nombrado?. Pues los bloques en pared que se iluminan y generan pequeños puntos de luz con una trama desordenada pero en perfecta sintonía como una sinfonía. Sin duda, un hermoso proyecto lleno de detalles y un diseño exquisito que no pasa desapercibido.