Esta casita es el sueño de las venezolanas

Hoy visitaremos un espacio encantador, ¿te imaginas cuál es? Nada más y nada menos que la cocina, pero no una cocina cualquiera; esta vez no la encontrarás dentro de la casa sino afuera de ella. Aunque siendo un espacio techado nos recuerda por un momento las cocinas de las viviendas coloniales como la que está en la Casa Anauco ¿La has pisado alguna vez? si la respuesta es no, los invito a que lo hagan es una joya venezolana y guarda una gran historia.

Regresando a Brasil; este hermoso espacio fue diseñado por el estudio CAROL ABUMRAD ARQUITETURA E INTERIORES, con materiales rurales, colores guayaba y azules que toda mujer amaría.

Vamos, disfruta de esta cocina mientras te hacemos un cafecito.