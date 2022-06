Cómo pintar la fachada de mi casa ¡Super fácil!

Realizar trabajos de pintura no es tarea fácil, es recomendable cubrir todas la áreas cercanas dónde estemos trabajando así que es preferible cubrir con plásticos las puertas, ventanas y plantas para evitar que se manchen con la pintura y puedan dañarse. No olvides que la pintura se seca rápido, ten a la mano un paño con agua y jabón que te permita remover las marcas que puedas ver en las puertas y ventanas de la propiedad, pero debes hacerlo pronto porque si no se secarán. Visita una tienda y comprar bastantes bolsas de plástico o láminas de plástico para mudanzas, ¡una vez que termines no los botes pueden servirte a futuro!