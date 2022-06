La casita de mil patios

Al girar tenemos a la izquierda la entrada principal y al frente de nosotros el acceso a una de las viviendas, este pasillo por un momento me recuerda a los pasillos cubiertos de la UCV aunque ¡vamos! no hay comparación pero guardan el mismo concepto, un espacio de transición cubierto, he allí el dilema entre la relación interior y exterior. Así que toquemos la puerta y entremos.