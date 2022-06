9 ideas fantásticas para decorar un cuarto pequeño

Al igual que los elementos decorativos, te aconsejamos que no uses demasiados ya que estos pueden generar una sensación de saturamiento; es decir, que no tienes espacio y este por supuesto te va a generar desorden. Es necesario que tengas presente que pocos muebles y distribuidos en lo esencialmente necesario como mesas de noche, televisor y armario de ropa son suficientes en espacios reducidos.