Sólo para ellas: Decorar la casa para esa cita romántica

¡Atención a este punto! No querrás que tu chico piense que entró a la casa de muñecas de una niña de 10 años. Debe reflejar sobriedad y si ya de por sí la pintura es rosada o floral y obviamente no puedes cubrirla en una tarde, al menos aparta de la vista los adornos cursis o demasiado femeninos que a veces pueden rayar en infantiles, y estarán dando una impresión que no quieres enviar.

Sin embargo, NUNCA tengas miedo de demostrar quién eres. Si amas el color el rosa, llévalo con orgullo. Como lo han hecho en esta bella imagen.