Cómo tener una Pared de Jardín HERMOSA

Cuando estamos pensando en la pared tienes que dejar un espacio conveniente para poder instalar el jardín vertical, esto ya depende de la distancia, del tamaño el jardín, entre otras cosas. En realidad no hay mucha diferencia si es grande o no, los jardines verticales puedes tenerlos dentro y fuera de la casa -no importa el lugar en sí- lo relevante es saber instalarlo para que no tengas errores a futuro. La pared debe estar en buen estado y sin humedad, recuerda que ella va a ser la base de tu jardín, así que debes procurar tenerla en perfectas condiciones y que no afecte por supuesto a otras propiedades aledañas.