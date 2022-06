¡Tu Terraza moderna! – Cómo decorarla con piso de madera

Lo que más preocupa a los propietarios es cómo se mantiene un piso de madera y sobre todo, si se trata del exterior. Para quienes quieren disfrutar de la mejor terraza deben ser responsables y cuidarlos muy bien. Aunque no lo creas los pisos de madera parecen algo sencillo pero no lo son. Para garantizar su cuidado y mantenimiento se utiliza un polímero que evita la pudrición de la madera. En relación a materiales más modernos, se procede a sellar la base con aceite especial, barniz y hasta laca. Procura no lavarlos con mucha agua, no uses productos agresivos ni los enceres demasiado podrías dañarlos muy rápido.