¡CUIDADO! Necesitas evitar accidentes en tu hogar

¿Por qué es importante tener una casa segura? Esta no es una película de terror o algo similar, queremos prevenirte sobre los accidentes que ocurren en la mayoría de los hogares venezolanos, es algo más común de lo que crees. Muchas personas descuidan los electrodomésticos, la electricidad, los botes de agua, no están pendientes de acomodar esa baldosa que se levantó así como apagar la hornilla de la cocina antes de salir a comprar el periódico… Lo cierto es que hacer para tener y disfrutar de una casa segura es muy importante que estés pendiente de todos los detalles, reparaciones y aparatos que dejas por allí encendidos. Y más aún si vives con pequeños, como sabrás ellos todo lo tocan y desconocen el peligro. Cuando repares equipos electrónicos hazlo con cuidado y si no sabes hacerlo llama a un profesional. Aunque no lo creas la casa puede ser uno de los lugares más peligroso de todos si no eres responsable, por eso hoy queremos regalarte estos útiles consejos y a partir de ahora estés más atento que nunca, ¡que viva la seguridad del hogar!