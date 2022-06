¡Cómo ocultar una vista horrorosa!

¿No te ha pasado que a veces tienes un apartamento espectacular pero deseas tapar la vista que da hacia la ventana? Y no es que neguemos en dónde vivimos si no que queremos tener un lugar más acogedor para sentirnos plenos. Actualmente, existen muchas maneras económicas de ocultar una vista en caso de que no sea tan bonita como creíamos, una manera fantástica es usar cortinas de diferentes tonalidades para decorar la ventana o ubicar plantas en la terraza para que no puedas ver lo que no quieres. Otra opción es utilizar cortinas que combinen con tu decoración, decorar la ventana con gráficos interesantes así como colocar una transparencia de vidrios esmerilados, graffitis o carteles en las paredes cercanas. Como verás hay tantas opciones que puedes probar que harán que tu casa luzca genial sin prestarle atención a la vista: