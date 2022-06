La casita de campo que te quitará el sueño

Al ver esta imagen una de las cosas que más me impresiona es su carácter escenográfico, ya que está compuesto con una serie de elementos que la hacen realmente pintoresca, como esos preciosos bustos blancos y grises de animales hechos de papel, que no solo lucen hermosos, si no que nadie salió herido en el intento. Para enfatizar mucho más el espacio se colocó una alfombra menos afortunada en piel y unos lindos detalles, particulares de una casa rústica, hechos en madera que resaltan su acceso.