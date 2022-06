Cómo reparar un grifo que pierde agua

Dentro de los espacios de la casa, hay zonas que requieren de mayor mantenimiento que otras debido a su función y la actividad que se desarrolla en dicho ambiente. En el caso particular de la cocina, el mantenimiento requiere de mayor cuidado por lo que debes siempre contemplar esta condición al momento de diseñar la cocina de tu casa. El caso particular de los grifos es un tema de cuidado no solo por inconvenientes de limpieza que se puedan generar sino al desperdicio de agua lo que representa un problema no solo para tu bolsillo, sino que también para el medio ambiente.

En homify quisimos hacer esta guía para que el mantenimiento y la reparación de un grifo que gotea, sea llevada a cabo de forma eficiente y eficaz. Para mejores resultados contacta personal capacitado para la realización del mantenimiento.