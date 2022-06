Protege tu casa de miradas curiosas

Tu intimidad al igual que la de tu familia, es un derecho esencial, por tanto, defenderla es una cuestión innegable. Si tienes algún tipo de inconvenientes respecto a eso, no dudes en planteárselo a tus vecinos. Manifiéstales de la manera más cordial y respetuosa que te gustaría aclarar los límites del espacio (en caso de no contar con algo que separe tu casa de las demás), porque tienes pensado instalar alguna valla, o redecorar el diseño de tu jardín o de la entrada de tu casa, etc. No se trata de señalarlos como chismosos, pero tampoco la idea es que crean que lo dejas pasar por alto. Es mejor que te prevengas en aclarar las cosas con tiempo, antes de que sea demasiado tarde.