10 Ideas geniales bajo la escalera

Otra alternativa para el espacio libre de la escalera, es usarlo con fines prácticos e instalar un pequeño baño para las visitas. Esto depederá de la altura y la profundidad del lugar para saber si es posible llevarlo a cabo. Si no cabe un baño entero, entonces puedes colocar un pequeño lavamanos, que aunque no es muy común, no deja de ser útil. Hazlo resaltar usando colores vibrantes y accesorios llamativos, como este espejo con moldura decorativa. Recuerda que no todos los espacio son aptos para implementar esta idea, ni mucho menos es la más económica de todas, pero si tienes todas las condiciones y posibilidades para hacerlo, no te arrepentirás.