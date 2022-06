Cómo hacer un bello mini jardín

Una solucion perfecta cuando quieres incorporar plantas en tu casa, pero no tienes espacio suficiente como para un gran patio o terraza es, tener un mini jardín. Estos son ideales para el interior de los hogares, no ocupan más espacio que sobre algún mueble y son un excelente adorno que complementan la decoración. Los consiguen en las floristerías o viveros, en diferentes tamaños pero no más grande que una maceta. Lo mejor de estos pequeños jardines, es que puedes conseguir dos o tres plantas distintas dentro de él. La mayoría de estas son especies de climas áridos que resisten mucho más dentro de espacios techados, como el cactus.

El mantenimiento de un jardín miniatura es muy básico, agregar algo de agua de vez en cuando, y si es posible exponerlas a la luz solar al menos unas horas a la semana para que también reciban los nutrientes del sol. En este artículo queremos enseñarte cómo puedes hacer un mini jardín tu mismo, tan solo necesitas los materiales y las ganas para agregar este elemento decorativo natural dentro de casa¡Empecemos!