Ideas para un baño de invitados ESPECTACULAR

Si tu casa es chiquita y no tienes un baño únicamente para los huéspedes, entonces deberás ingeniártela para ocultar de la vista las cosas que no quieres que vean. Por ejemplo, muchas personas dejan sus implementos de aseo personal en el baño, pero como no quieres que tus invitados vean todo esto, entonces es momento de hacer uso de las gavetas y guardar todo ordenadamente lo que prefieres que no esté a simple vista. También destaca la decoración con algunos elementos originales.