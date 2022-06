Deja que tu jardín se sienta como la naturaleza

Las plantas en abundancia siempre atraen la fauna local, por eso no te extrañes cuando empieces a ver algunos insectos o aves revoloteando en tu patio trasero. Si agregas alguna casa para pájaros, o tienes una techo de enredadera, es muy probable que las aves que te visiten se sientan a gusto, como para construir un pequeño nido sobre él. La variedad de flores o plantas frutales, atraen todo tipo de insectos en busca de néctar y comida. Pero siempre debes vigilar que no haya alguna plaga o insectos no deseados que dañen todo tu jardín, en ese caso tendrás que recurrir a productos para eliminarlos.