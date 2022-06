Ideas para decorar tu casa con estilo moderno

Uno de los elementos más importantes de tu casa es sin duda la sala, el espacio social y estancia de reuniones con amigos y /o familiares o simplemente para pasar un día de relajación en tu propio hogar, por lo que es importante que este espacio sea cómodo acogedor y con mucho estilo.

En primer lugar, y como rey del mobiliario tenemos el sofá, es aconsejable que sea grande y ergonómico, dándole estilo con algunos cojines. La infalible mesa de centro puede llegar a ser más útil de lo que se cree, puedes poner algunas revistas de tu interés y objetos de diseño muy simples que den un toque único a la sala, una mesa multi-usos como mesa comedor ahorra espacio y da un toque sofisticado y minimalismo. Hay que tener cuidado con el uso de los cuadros, es indispensable tener un cuadro que sea un verdadera obra de arte pero cuidado con recargar el espacio con mucha decoración. El uso de lámparas de mesa como lámparas de pie dan un papel importante para la iluminación del espacio. Recuerda que sin buena iluminación el salón no sera acogedor. En las esquinas de las sala puedes ubicar una planta natural en una estratégica maceta creativa, para mantener el concepto de espacio acogedor. Aconsejable que en este tipo de decoración se use una paleta de colores de no más de tres tonalidades donde hay un color dominante y uno o dos que lo acompañen.