10 ideas geniales para tu cuarto

Los detalles son esos elementos que no extrañas cuando no están pero que cuando los añades a tu decoración ya no podrás prescindir de ellos nunca más. Por ejemplo los textiles o elementos decorativos pequeños pero de gran impacto decorativo.

Un detalle como el que se ve en la imagen donde el cartón yeso sobre sale siendo otra pared y otra parte del techo con iluminación secundaria sin duda hará de tu habitación un lugar especial.