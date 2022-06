Transformación con Sencillez y Buen Gusto

Si crees que esta fachada es idéntica, pues lamento advertirte que no es así como dices, por el contrario, a tomado un respiro, es 60 años más joven y renovada que antes, y sin nada de botox, solo buena voluntad y buen gusto. En esta imagen podemos ver una nueva composición de ventanas a la derecha y una preciosa fachada compuesta por un gran portón de madera. La entrada queda en el mismo lugar, pero a sido acentuado su paso gracias a una zigzagueante caminería.

Las fachadas son sumamente importantes, si no me crees no dejes de ver este artículo sobre: La casa de la fachada perfecta.