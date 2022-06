5 ideas que le tienes que mostrar a tu albañil

A los venezolanos nos encanta cocinar y compartir en familia, ¡es toda una experiencia! Cuando nos reunimos los fines de semana la pasamos tan bien que queremos repetir, y por supuesto es probable que el causante de este éxito sea ¡El asador que tenemos en el patio! Pero… ¿Qué ocurre cuando no tenemos un asador en casa?, ¿estará todo perdido? Construir un asador de ladrillo es de lo más sencillo…

¿Que qué? ¿Aún no lo has visto? No pasa nada, aquí te lo tenemos: Construye una parrillera de ladrillo en el patio ¡!