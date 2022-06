¡Haz que tu nevera dure para siempre!

Una nevera que brille de limpieza, tal y como se ve en la foto de Gama Hogar garantiza un buen funcionamiento. No permitas que se te acumulen manchas, derrames, ni nada por el estilo, ya que al estar en frío éstas se endurecerán haciendo más difícil su limpieza después. Una buena manera de limpiarlas en su interior es, primero que nada, desenchufándola para que no gastes tanta energía pues deberás tenerla mucho tiempo abierta. Luego, desocuparla por completo botando aquello que ya no sirva y sacando por completo sus cajones. Una vez despejada el área, utiliza agua con vinagre para limpiarla a fondo, desde las juntas de las puertas, los cajones y cada uno de sus niveles. Por fuera realiza la misma operación del agua con vinagre con un trapo. Por último, no olvides retirar la bandeja de drenaje que se encuentra en la parte de abajo. Seca bien y vuelve a colocar todo en su lugar.