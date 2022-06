8 secretos para organizar al estilo de Marie Kondo

La experta en orden del hogar y también escritora Marie Kondo en su libro con título en español, La magia del orden, (The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing), ratifica que el cambio es garantizado. La exitosa autora y consultora empresarial informa en sus cuatro libros de organización que gracias a sus ideas creativas ha podido construir una empresa abordando tema.

Marie Kondo es una profesional apasionada del orden, desde niña manifestó su deseo de mantenimiento cuando decidió ordenar la biblioteca escolar y sufrió un colapso nerviosos tratando de de elegir qué libro conservar y cuál desechar llevándola a un largo desmayo, al recobrar su conciencia Marie afirma haber escuchado la clave de su éxito siendo que no se trataba que articulo tenía que descartar, sino decidir que objeto quería conservar. Su teoría indica que se deben conservar las pertenencias que dan alegría e ilusión y suprimir el resto.

Las enseñanzas sobre el orden son útiles aplicadas a la vida diaria y deben ser transmitidas más allá del concepto de un armario en desorden.