Estilo Rústico: 6 Mentiras que te han metido

Piedra, madera, hierro, mimbre, cerámica, barro, artesanías, textiles; “todo”con estética alusiva al campo, al pueblo, sin refinados, algo tosco y rústico.

La expresión artística rústica, tiene una mezcla de seriedad y de relajo. ¡Aclarando!; es tradicional, pero es informal, parece no sujetarse a reglas pero sus colores son muy serios. Es un estilo muy abierto, tanto que es bienvenido hasta en la playa. Los entornos urbanos lo exhiben como una gran joya. Este es un estilo que jamás pasará de moda y se le estimará siempre.

El sentido tosco atribuido a este estilo, no implica de ninguna manera el significado de grosero. Implica algo que no se ha pulido, no se ha trabajado lo suficiente, hasta el punto de concluir la obra en una aproximación a lo puro o natural. De esta manera la expresión del estilo, es genuina, sincera y natural.

Vamos, a conocerlo más. Empecemos