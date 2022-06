No cambies tu sofá, ¡REJUVENÉCELO!

Selecciona el sofá a cambiar, verifica que la superficie del mismo se encuentre pareja y asegúrate del tipo de material del mismo para tener certeza de que el color a aplicar va a permanecer en él por un largo período de tiempo. Una manera de probar si un sofá es adecuado para pintarlo o no es agregando una gota de agua encima, si la absorbe por completo no es recomendable pintarlo pues el color no se fijará en él con tanta intensidad y gastarás el doble de pintura que gastarías normalmente. ¡Inténtalo y que comience la aventura!