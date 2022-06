Una casita miniatura

Parece por un instante que ese espacio fue creado para que la bella casita blanca se posara en el, y no que la casa sea consecuencia del espacio. Si la notamos con atención cuesta un poco creer que no es una maqueta, y que se trata de un fantástico prisma blanco con una entrada simple pero perfecta y aquella ventanita que nos recuerda por un instante un tierno dibujo escolar, pero dentro de ella guarda unos espacios inigualables que me encantaría que visitaramos.