La casita de playa llena de glamour

Aunque cueste un poco creerlo, me he conseguido con la que podría ser la casa más extraordinaria de la playa que he visto en mi trabajo de escritora, y es que su elegancia inigualable deja sin habla a cualquier persona. Los artistas que diseñaron este hermoso y refinado espacio son unos diseñadores de origen brasilero que llevan por nombre Infinity Spaces y se ubica en la ciudad de Sao Pedro, Guarujá, con toda la grandeza del mar ante sus ojos y los infinitos atardeceres sobre ella.

Te invito a que la visitemos juntos para así explorar mucho mejor en el interior y exterior de este magnífico hogar.