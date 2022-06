Acaba Con tus Problemas de Espacio de Una Vez Por Todas

Cuando la casa sea pequeña hazla acogedora. En un mismo espacio puede estar ubicada la sala, el comedor y la cocina, ¿quién dice que no se vale? Lo interesante es que la separación es una ilusión óptica porque no existen paredes, resultando como la mejor opción para usar parales o cortinas de bambú. Y fíjate, esto no debe ser un problema para quienes aprecian lo que tienen, con solo colocar una mesa, mueble o planta de gran tamaño puede hacer la función de separador, éste último es perfecto para alegrar tus espacios porque tener la naturaleza en casa es ideal si no tienes una jardinera en la ventana, ¿qué te parece esta idea?