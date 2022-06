Así te liberas de los ácaros para SIEMPRE

Los ácaros son insectos microscópicos que se alimentan de los residuos de la piel humana y se mezclan con las partículas del polvo, por ello, es muy común que capaz no sepas que ellos están en todos los hogares y específicamente en la camas y almohadas. Como no puedes verlos es difícil que notes su presencia, pero no significa que no estén allí.

Los lugares donde se almacenan con mayor frecuencia es donde se aloja el polvo, pueden haber millones de ellos, aunque su tiempo aproximado de vida sea de 70 días, pueden ser nocivos para la salud. Habitan en las camas, los sofás y hasta los peluches. Existen muchas personas alérgicas a este insecto y por ende deben evitar el contacto continuo este tipo de elementos, y sobre todo estar en ambientes higiénicos. Para eliminarlos la limpieza de tu hogar debe ser constante. A continuación te dejaremos algunas ideas para que los combatas y elimines de tu casa.