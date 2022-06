Pérgolas para el jardín – 7 ideas aterradoramente bellas

¿Te encantaría una pérgola en el jardín de tu casa? No te culpamos. Te damos 7 ideas buenísimas: Las pérgolas son interesantes y hermosas por dónde las veas. Tienen la facultad de agregarle valor a cualquier espacio, de la manera más simple. Las vigas de una pérgola no tienen por qué tener propiedades estructurales que necesiten demasiado cálculo (no necesariamente tienen la responsabilidad de sostener grandes cargas de peso). Por el contrario, las pérgolas son elementos livianos que amplían virtualmente los espacios exteriores. Cualquier espacio apergolado es un espacio encantador. ¿No nos crees? échale entonces un vistazo a estas 7 ideas de pérgolas aterradoramente bellas. ¡Para inspirarte!