Cómo decorar tus paredes con vinilos – ¡ESPECTACULAR!

Considerado uno de los errores más frecuentes, pegar la etiqueta es algo que no debe hacerse nervioso o apurado. Hay que colocar el vinilo encima de la pared de la superficie y pegarlo correctamente, no de lado o corrugado. El trabajo debe quedar perfecto, sin detalles. Haz líneas paralelas que funcionen como base para pegar la etiqueta, ¿cómo crees que se logró aplicar este código de barras? Pega correctamente cada área a la pared y después asegúrate de que no hay levantamientos del vinilo por ningún lugar. Recuerda: Quitar una pegatina no es trabajo fácil hasta podría pelar tu pared, así que lo mejor es estar muy consciente y seguro de saber que realmente eso es lo que quieres tener en casa.