¡5 Fachadas y 5 Transformaciones sorprendentes!

Este inmueble, además de ser un diseño extremadamente sencillo, se encuentra desgastado y con poco cariño, el tiempo no pasó en vano por sus paredes y muros color verde. El muro principal de la vivienda es poco representativo, siendo la típica reja blanca de cualquier casa en cualquier parte del mundo. Contando con una parcela de un tamaño aprovechable y un agradable jardín, la casa posee un potencial muy grande, un poco difícil de apreciar debido a su mal aspecto, pero esto no es nada que un buen grupo de diseñadores no pueda solucionar.