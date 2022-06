Transforma tu sótano en un espacio ESPECTACULAR

Decorar un sótano puede no ser tan fácil, sobre todo si es pequeño o si, por el contrario, tiene varios niveles, ¡Pero no más angustias! hay formas de decorarlo aunque tengas poco presupuesto. El ático, por el contrario del sótano, está en el último piso de la casa, y es caracterizado por su techo inclinado. En muchos países, como Venezuela, el ático generalmente es utilizado como depósito o simplemente no existe en la casa. Tú puedes marcar la diferencia en cualquiera estos dos espacios estudiándolos bien para darle la cantidad de luz y la decoración adecuada, pues un sótano (o ático) bien organizado puede transformarse en un ambiente verdaderamente especial del hogar.

¡Sigue tu lectura y descubre cómo!