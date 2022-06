Que tu lavadora dure para SIEMPRE – 6 trucos buenísimos

Lo que se cuida personalmente dura muchos años. Cuando gira el tambor, el agua jabonosa baila dentro de él y se lava la ropa. Ni mucha, ni poca agua; pues costará girar. Cuando no hay golpeteo es porque el nivel de agua o es mucho o es poco. Si no gira, no lava. Mucha agua es como remojar, poca agua implica que la ropa se roza entre ella y se gasta.

El mantenimiento y limpieza del tambor, junta de goma, filtro y cajetín de detergente, junto con el manejo de los niveles adecuados de agua es la clave para que dure muchos años.

Algunas recomendaciones aplican para que te dure más.