Un apartamento hecho a tu medida

Una de las tareas más difíciles en la vida es sin duda alguna conseguir y elegir el espacio donde vivir. A veces quemamos muchas energías pensando en cosas que realmente no son cruciales, y una de ellas es el realidad el espacio ¿pero esto no es irónico? pues, más allá del espacio, lo que realmente importa es la calidad del mismo, es como somos capaces de hacer de un pequeño espacio un hogar deseado para vivir y trabajar. Los arquitectos de origen mejicano, conocidos por el nombre de MAAD arquitectura, conocen realmente bien de aquello que conversamos, y esto no los han demostrado con este fantástico apartamento ubicado en Las Lomas, Mejico, ya que han sido capaces de reproducir perfectamente el concepto que he venido a transmitirles.

Me encantaría que me acompañaran a disfrutar cada rinconcito de este hogar.