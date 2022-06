Soñemos con esta casa

Con esta casa viajaremos a Portugal y les confieso de ante mano que se me hizo muy difícil hacer la selección de imágenes, todas me parecían alucinantes y quería hablarles de cada espacio, es impresionante la manera como el estudio de arquitectura de RICARDO MORENO ARQUITECTOS enfoca cada espacio , de verdad me impresionaron, con una fachada tradicional no esperamos para nada lo que encontraremos en su interior, una mezcla exquisita y bien llevada de concreto, madera, ladrillo y elementos contemporáneos que se funden en una casa soñada por cualquiera de nosotros, trataré de comentarles de forma corta cada uno de los espacios de este hermoso hogar. Así que empecemos el recorrido.