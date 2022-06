Cómo aplicar el método Konmari en tu cocina

La autora del libro La magia del orden hace énfasis en que todo elemento tiene alma y debe ser respetado y muy amado, cuando tomes la decisión de desechar objetos no piense en botarlo a la basura como primera medida, haz una consulta con tus amistades y averigua a quién de ellos se puede interesar tener una de tus posesiones, puedes llegar a sorprenderte de lo útil que puede resultar para una persona un objeto que no uses y esté en buen estado.