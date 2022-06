Una pequeña casa por poco dinero

En Venezuela, ser dueño de una casa de vacaciones nos parece un lujo de ricos. Pero no tiene por qué ser así. En los tiempos modernos los arquitectos crean casas cada vez más sostenibles, baratas y dignas. Vivir en una cajita de zapatos ya no significa vivir mal. Ahorro de materiales, metros cuadrados y energía; todo esto es importante. Si tu casa está bien diseña no tendrás que gastar una fortuna, y no tienes que asaltar al banco para poder disfrutar de un hogar cómodo y bonito. ¿No nos crees? Espera a ver esta casa de HOEB ARCHITECTUUR & INTERIEUR, y te sorprenderás…