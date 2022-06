Patios: ¡6 pasos para construir una parrillera de ladrillo!

Tener un parrillera en nuestro patio siempre es una gran idea, pero construir una es aún mejor. ¡Mucho más gratificante que comprarlo ya hecho! La carne y la yuca te quedará más sabrosa además. Será única en su genero (la parrilera, no la yuca) y podrás presumir de tus habilidades manuales sorprendiendo a tu familia y amigos.

¿No has construido nunca nada de este estilo? No te preocupes, no es es excesivamente complicado. Aquí te indicamos cómo hacerlo, y en el menor tiempo, y con la inversión más pequeña.

¿Estás listo?