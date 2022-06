Un Palafito Moderno para tu familia

Construir una casa, por más sencilla que sea, se ha vuelto un sueño caro. Pero… ¿y si volvemos a nuestras raíces indígenas, y vivimos en un moderno palafito? Por descabellado que suene, esta es una opción barata, cómoda y hermosa. Quizás no puedas construir la mansión de telenovela que siempre has querido, pero no hay razones para no construir una morada sencilla pero creativa como la que estamos a punto de recorrer.

Esta casa flotante no es sólo un regalo para la vista, pero también es diseñada de forma excelente y muy funcional. Es una delicia arquitectónica, debido a la forma de su construcción, la planta simple que sigue, y los diferentes tipos de materiales y texturas que reúne. Diseñado por PLAY ARCHITECTURE de Bangalore, esta propiedad minimalista pero elegante te permite acercarte a la naturaleza y vivir una vida de alegrías simples.

¡Vamos a verla!