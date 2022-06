¡Las cocinas coloridas son la tendencia!

Para que todo tenga sentido, te recomendamos unificar el espacio con mucho color, por algo dicen que en la variedad está el gusto. A veces no hace falta el diseño más atractivo o costoso para tener una cocina muy acogedora, solo necesitas emplear muebles que te den ese valor agregado que tanto buscas. Las sillas a lo mejor están gastadas y otras dañadas, pero con un poco de pintura no hay nada que no se pueda solucionar. Fíjate bien hasta la puerta puede dar un giro espectacular con solo pintarla de un color llamativo, tal y cómo lo han realizado los expertos de MARCOS CONTRERA ARQUITETURA & INTERIORES.