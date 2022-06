Cómo aprovechar en casa las bondades de la naturaleza

Si no vives en el bosque esto no debe ser un problema, hoy en día existen muchísimas formas económicas de juntar la madera. Cuando tenemos una chimenea debemos usarla, el efecto encantador y sedante que causa es una de las razones por las que muchos aman el fuego, es probable que no seamos los únicos puesto que nuestros ancestros siempre estaban en contacto con este elemento. Debes tener en cuenta algunos aspectos importantes mientras uses la leña, ésta debe estar en buen estado, sin humedad y sin animales dentro de ella. Procura que sea dura y tenga una gran consistencia, de lo contrario podría pudrirse.