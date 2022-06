Una casita rural donde la vida sería más bella

Una buena forma de aprovechar espacio es diseñar un comedor con un banco en esquina. Así, la capacidad de comensales es muy flexible, a la vez que se aprovecha la pared y se libera espacio. En la imagen vemos el comedor exterior de diario, con el banco y la mesa construidos de fábrica. Un mantel de colores fuertes combina a la perfección con el azul cielo que vemos tanto en los cojines como en las contraventanas de madera.

Pero, ¿te has fijado en el suelo? No hay forma más bonita de representar el valor que se le da a la naturaleza que incluyendo la piedra natural del entorno como pavimento. Una piedra que se fusiona con otras zonas revestidas de lamas de madera. Así, no se sabe muy bien dónde empieza la vivienda y dónde la naturaleza salvaje.