Mitos y verdades del shabby chic

Depende de quién haga la decoración de la casa. Recuerda que debes tener en cuenta la presencia de colores brillantes así como su estilo definido. No excluye obviamente a nadie sino que más bien, debe hacer sentir al propietario muy a gusto. El desgaste de los objetos puede confundirse con el estilo vintage pero recuerda que el acabado solo se logra por el paso del tiempo, se pueden dar sus retoques, pero no es la idea. Si no se unen bien este estilo con el aspecto chic, elegante y distinguido, es probable que la decoración no tenga el mismo carácter y fuerza que un shabbi chic convencional.