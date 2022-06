La casa de las sorpresas: Insólita y extraordinaria

El valor agregado de la decoración no tiene precio. Mira cómo los expertos lograron combinar perfectamente las diferencias entre un espacio y otro, manteniendo como elemento conector al jardín. Los muebles al ser sencillos y tener simples formas entre sí favorecen el área de la cocina puesto que no le quita protagonismo a ningún mueble. Mientras más delicado y minimalista mejor, de esta manera, si el propietario decide cambiar de decoración, seguramente conservará el juego de la pequeña mesa redonda y sillas de madera. Aprovechar los espacios es muy importante, más aún cuando no hay mucho.